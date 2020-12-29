Ersin Düzen'den aylar sonra gelen Seyhan Şaşko itirafı!

Ersin Düzen'in aynı programda sunuculuk yaptığı Seyhan Şaşko ile aşk yaşadığı haberleri gündem gelmişti. Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko çıkan aşk haberleri hakkında sessizliğini korumuştu. Snob Magazin'in haberine göre; Ersin Düzen, aşk iddialarını, 'Evet, doğru' diyerek kabul etti.



Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko'nun 1 yıldır birlikte olduğu ve ikilinin geçtiğimiz aylarda Viyana'da tatiline çıktığı iddia edildi

Seyhan Şaşko ve ünlü futbolcu Tuncay Şanlı, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturacaktı ancak son anda evlilik kararından vazgeçmişti.

Sunucu Ersin Düzen ve spor spikeri Seyhan Şaşko'nun aşk yaşadığı haberleri magazin gündemini uzunca bir süre meşgul etmişti. Ersin Düzen, Seyhan Şaşko ile ilgili gerçeği itiraf etti. Ersin Düzen, Seyhan Şaşko ile haklarında çıkan aşk haberlerini 'Evet' diyerek kabul etti.