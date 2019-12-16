Erol Özmandıracı kaç yaşında? Naz Elmas ile evlenen Erol Özmandıracı kimdir?

Erol Özmandıracı kaç yaşında? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin güzel oyuncusu Naz Elmas, iş insanı Erol Özmandıracı ile dünya evine girdi. Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen nikah töreninde çifti mutlu gününde ailesi ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Naz Elmas ile evlenen Erol Özmandıracı kaç yaşında, kimdir? magazin takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte yanıtı..

EROL ÖZMANDIRACI KİMDİR?

Erol Özmandıracı, 1967 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk öğrenimini Şişli Terakki Lisesi’nde yapmış, lise öğrenimini ise İngiltere’de Oxfordshire Carmel College’de tamamlamıştır. Arkasından 1989 yılında yüksek öğrenim içim New York’a gitmiş ve burada Syracuse Üniversitesi’nde ekonomi tahsili yapmıştır. Erol Özmandıracı, 1993 yılında okulu bitirdikten sonra, iki yıl, bir Japon firmasında kimyasal ürünler ve metal departmanı satış müdür yardımcılığı yapmıştır.Daha sonra ülkeye dönen Erol Özmandıracı, 1994 yılında Esteks Dış Ticaret şirketini kurmuş ve bu şirkette Kurucu Başkan ve CEO olarak ev tekstil imalat ticaret ve pazarlama işleri yapmıştır.

2006 yılında bu şirketin yapısı değişmiş ve tekstil kumaş ithalat ve pazarlama faaliyetleri yapmaya başlamıştır. Bu arada Erol Özmandıracı, 2000 yılında kurduğu Bay Gıda şirketinde pirinç ve çeltik gibi kuru gıda ticareti yapmaktadır. Bu şirkette Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Ayrıca 1997 yılında kurduğu Bay İnşaat şirketi, arsa ve proje geliştirme, mimari projelendirme, konsept geliştirme ve pazarlama ve satış yönetimi çalışmalarını yürütmektedir.

Erol Özmandıracı’nın, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği ve Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nde üyelikleri bulunmaktadır.

Bay İnşaat şirketinde projeler, ülkenin ve dünyanın en iyi mimarları tarafından tasarlanmakta ve bu projelerin tamamı şirketin öz kaynakları kullanılarak yapılmaktadır. Projelerin zamanında teslim edilmesi, Bay İnşaat şirketinin en temel ilkesidir. Bugüne kadar tamamlanan projeler arasında Bay İstinye Konakları, Beyza Evleri Tarabya, Hilpark İstinye ve Hilpark Suites İstinye sayılabilir.Bu projeler şirketin sunduğu lüks ve tasarım yaklaşımının en somut örnekleridir. Bu arada Bay İnşaat şirketi, doğaya karşı üzerine düşen sorumlulukların bilincindedir ve kurulduğu günden bu yana çevreye duyarlı davranmaktadır.

Benim ormanım projesi kapsamında TEMA Vakfı aracılığı ile ağaçlandırma çalışmaları yapmaktadır. Erol Özmandıracı, daha güzel bir Türkiye için ağaçlandırma çalışmalarının süreceğini söylüyor. Bay İnşaat şirketinin son projesi olan 42 Maslak, İstanbul’un kalbi sayılan Maslak’ta yükselmeye başlamıştır.

Bu proje şirketin en iddialı karma projelerinden biridir. Bu projede, yaşam başlı başına bir sanattır, felsefesinden yola çıkılmış. 42 Maslak projesine Artful Living adını veriyorlar. İlham veren projelerle kentin yaşam kalitesine ve marka değerine katkı yapmayı şirketinin vizyonu olarak açıklayan Erol Özmandıracı, misyonlarının proje çalışmalarından anahtar teslimine kadar her aşamada, kaliteden taviz vermeden, takım çalışmasına inanarak ve ilişkilerde güven ve saygıyı temel alarak çalışmak olduğunu söylüyor.

Erol Özmandıracı, yoga eğitmeni eski eşi Ceylan Altunç Özmandıra ile anlaşarak haziran ayında boşanma davası açmıştı. Taraflar mahkemeye boşanma protokolü sunarak ayrılmak istediklerini belirtmişti. Hakim, çiftin boşanmasına karar vermişti. Özmandıracı, bir çocuk sahibidir.