Erkenci Kuş'un yıldızları Demet Özdemir ve Can Yaman'dan hayranlarını üzen haber

Yapımcı Faruk Turgut, Hülya Koçyiğit'in sunduğu sohbet programına katıldı. Çarpıcı açıklamalar yapan Turgut, Demet Özdemir ile Can Yaman'ı tekrar birlikte oynatmayı düşünmediğini açıkladı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:57
Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:57
Erkenci Kuş'un yıldızları Demet Özdemir ve Can Yaman'dan hayranlarını üzen haber

Erkenci Kuş dizisinin yıldız oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman ile ilgili hayranlarını üzecek bir haber geldi. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Yaman ile Özdemir'i yeni bir dizide daha birlikte başrol oynatmayı düşünmediğini açıkladı.

"TEKRARA DÜŞER"

Turgut, kanalların oyuncu konusunda zorlamaları olduğunu belirtti ve "Oyuncu iyi performans gösterdiğinde kanal yöneticileri bir sonraki projede tekrar aynı oyuncuyu görmek istiyorlar, bu tür baskı var şu anda" dedi. Ayrıca Erkenci Kuş’un başarısına da değinen yapımcı, kanalların Can Yaman ve Demet Özdemir’in birlikte bir proje yapması yönünde istekleri olduğunu belirterek "Tekrara düşer o yüzden olmaz tabii" dedi.

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