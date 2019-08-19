Can Yaman ve Demet Özdemir taktik değiştirdi

Demet Özdemir ile aşk bilmecesi bir türlü çözülemeyen Can Yaman, her gün magazin masalarında özel hayatıyla ilgili konuşulunca taktik değiştirdi. Yaman, çıktığı İtalya tatilinde kalabalığın fotoğrafını paylaşarak hayranlarının oteli bastığını iddia etti.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:47
Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:47
Can Yaman ve Demet Özdemir taktik değiştirdi

Rol aldığı ‘Erkenci Kuş’ dizisinin final yapmasıyla İtalya’ya giden Can Yaman, rol arkadaşı Demet Özdemir’le aşk yaşadığı haberleri bayatlayınca yön değiştirdi. Demet Özdemir’le birbirlerinden ayrılmayan ama hiçbir açıklama da yapmayan Yaman, çıktığı İtalya tatilinde konakladığı otelin önündeki kalabalığı paylaşarak hayranlarının kendisini yalnız bırakmadığının iddia etti.

AYNISI BURAK DA YAPMIŞTI

Demet Özdemir üzerinden yaptığı pirimin bayatlamasıyla yeni yöntemler denemeye başlayan Yaman, bu hareketiyle akıllara Burak Özçivit ve Dilan Çiçek Deniz’i getirdi. 2016 yılında Viyana’da hayranlarının otelini bastığı haberini servis ettiren Özçivit, günlerce konuşulmuştu. Dilan Çiçek Deniz’de Amerika’da gazetecilerin kendisini kovaladığı haberini servis ettirmişti.

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