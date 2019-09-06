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  3. Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir'den tatsız pişti

Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir'den tatsız pişti

Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir'den tatsız pişti

Can Yaman'dan sonra Kaan Yıldırım ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Demet Özdemir, Yıldırım'ın iki ay önce boşandığı Ezgi Eyüboğlu ile Harbiye Açıkhava’da pişti oldu.

Kaan Yıldırım’ı sosyal medyada takibe aldığı ve yeniden barıştığı iddialarına karşılık Eyüboğlu, “Bunlarla ilgili konuşmuyorum. Takipe almadım, doğru değil. Biz sadece arkadaşız” dedi. Kaan’la samimi görüntüleri ortaya çıkan Demet Özdemir de iddiaları yalanladı. Fakat iki ünlü ismin gece boyu birbirinden kaçması dikkat çekti.

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