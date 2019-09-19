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  3. Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir'den aşk açıklaması

Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir'den aşk açıklaması

Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir'den aşk açıklaması

Özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Demet Özdemir'in son olarak iç mimar Efe Kesgün ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu iddialara Özdemir'den yanıt geldi.

Gazeteci Bilal Özcan, Demet Özdemir ve Efe Kesgün'ün yeni bir aşka yelken açtığını iddia etmişti. Özdemir ve Kesgün'ün sık sık Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in Cihangir'deki kafesinde buluştuğu öne sürülmüştü. Oyuncunun, Efe Kesgün'ün annesini Instagram üzerinden takip etmeye başladığı da ifade edilmişti.

JET YALANLAMA

İddialara jet hızıyla yanıt veren Demet Özdemir, "Efe arkadaşım. İlk ağızdan söyleyeyim istedim. Sevgiler..." dedi.

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