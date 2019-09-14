Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir, yeni sezonda ekranlara dönecek mi?

Son olarak 'Erkenci Kuş' dizisinde Can Yaman ile başrol oynayan Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından tatile çıkmıştı. Yazın tadını doyasıya çıkaran Özdemir, aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelmişti. Can Yaman ile ayrıldığı ve Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu ileri sürülen oyuncu, bu iddiaları yalanlamıştı.

EKRANLARA MI DÖNÜYOR?

Yazın bitmesiyle yeni sezon dizileri teker teker başlarken, Demet Özdemir'in herhangi bir projede yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak bir paylaşımda bulunan gazeteci Birsen Altuntaş, oyuncunun Çağrı Bayram ile birlikte 'Evim' dizisinde boy göstereceğini iddia etti. Konuyla ilgili olarak Özdemir'den ise bir açıklama gelmedi.