Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir, yeni sezonda ekranlara dönecek mi?

Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir, yeni sezonda ekranlara dönecek mi?

Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir, yeni sezonda ekranlara dönecek mi"

Oyuncu Demet Özdemir'in, yeni sezonda ekrana dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Oyuncuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Son olarak 'Erkenci Kuş' dizisinde Can Yaman ile başrol oynayan Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından tatile çıkmıştı. Yazın tadını doyasıya çıkaran Özdemir, aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelmişti. Can Yaman ile ayrıldığı ve Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu ileri sürülen oyuncu, bu iddiaları yalanlamıştı.

EKRANLARA MI DÖNÜYOR?

Yazın bitmesiyle yeni sezon dizileri teker teker başlarken, Demet Özdemir'in herhangi bir projede yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak bir paylaşımda bulunan gazeteci Birsen Altuntaş, oyuncunun Çağrı Bayram ile birlikte 'Evim' dizisinde boy göstereceğini iddia etti. Konuyla ilgili olarak Özdemir'den ise bir açıklama gelmedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

21 kilo veren Buse Varol'un fit hali şaşırttı
Demet Özdemir'le ilgili flaş iddia!
Hercai'nin yıldızı imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı...
'Zamanında çok kazandım, şimdi param yok'
'Güney'e kardeş istiyoruz'
<p>Alanya ilçesinde 33 yıldır faaliyet gösteren otel zinciri, tesislerinden birinde hizmete sunduğu

Bu Otelde Kırıp Dökmek Serbest!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Diyarbakır’da 800 yıllık İncil ve İbranice işlenmiş ferman ele geçirildi