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  3. Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım aşk yaşıyor iddiası!

Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım aşk yaşıyor iddiası!

Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım aşk yaşıyor iddiası!

Uzun süredir Erkenci Kuş dizisindeki partneri Can Yaman'la aşk bilmecesi çözülmeyen Demet Özdemir'in, kısa süre önce Ezgi Eyüboğlu'ndan boşanan Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu iddia edildi.

'Erkenci Kuş' dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ile Can Yaman'ın yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Ancak Özdemir ile Yaman, şimdiye kadar özel hayatlarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etmişti. Yaman ile birlikte olup olmadığı artık bir aşk bilmecesine dönüşen Demet Özdemir'in, şimdi de oyuncu Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu iddia edildi.

BİRLİKTE TATİL YAPIYORLAR

Magazin kulislerinde dolaşan dedikodulara göre kısa süre önce Ezgi Eyüboğlu'ndan boşanan Kaan Yıldırım, Demet Özdemir ile yeni bir aşka yelken açtı. Hatta ünlü ikilinin, şimdilerde Bodrum’da tatil yaptığı öne sürüldü. Ayrıca çiftin bir arkadaş ortamında tanışıp yakınlaştığı, daha sonra birbirlerini tanıma sürecine girdikleri belirtildi.

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