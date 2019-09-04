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Demet Özdemir, Can Yaman'ın adını anmadı!

Demet Özdemir, Can Yaman'ın adını anmadı!

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu Demet Özdemir, Bodrum tatilini sonlandırdı ve İstanbul'a döndü.

Tatil dönüşü 2.Sayfa programının sorularını yanıtlayan Demet Özdemir, şunları dile getirdi: "Tatilden yeni döndüm. Yaz benim için güzel geçti, hak ettiğimi düşünüyorum. Yaklaşık 6 yıldır tatil yapmıyordum projelerim vardı. Aile ve arkadaşlarımla tatilimi geçirdim çok güzel geçti. Erkenci Kuş bitti bir süre daha dinlenmek istiyorum, yeni proje kısmet."

‘CAN’LA GURUR DUYDUM’

En son Can Yaman’la ‘Erkenci Kuş’ dizisinde rol alan Özdemir, İtalya’da Yaman’a gösterilen ilgiyle ilgili olarak, "Kendisiyle gurur duydum. İnşallah başarılarının devamı gelir. Aynı işte rol aldığım partnerimin bu şekilde karşılanması gurur verici bir şey." dedi. Ancak Özdemir'in Can Yaman'ın adını anmaması dikkatlerden kaçmadı.

‘KAAN BENİM ARKDAŞIM’

Öte yandan Bodrum’da Kaan Yıldırım'la havuz kenarında baş başa görüntülenen Özdemir, "Kaan ile arkadaşız daha önce de açıklama yapmıştım, uzamasını da hiç ama hiç istemiyorum."  sözleriyle dedikodulara son noktayı koydu.

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