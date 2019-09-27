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  3. Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'dan şaşırtan Demet Özdemir açıklaması!

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'dan şaşırtan Demet Özdemir açıklaması!

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'dan şaşırtan Demet Özdemir açıklaması!

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman, önceki akşam çıktığı gece turunda objektiflere yansıdı. Yaman, dizideki partneri Demet Özdemir'le ilgili iddialı bir açıklamada bulundu.

'EN UYUMLU ÇİFTİZ'

Can Yaman, "Demet ile ben gelmiş geçmiş en uyumlu çiftlerden biriyiz. Kimya olarak, enerji olarak. Başka karakterkler adı altında, bambaşka bir styling ile farklı bir iş yapılsa yine çok beğenileceğini, merak uyandıracağına inanıyorum." dedi.

'TERCİHİM BU YÖNDE'

Yaman, 'Neden aksiyon dizilerinde yoksunuz' sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Mafya dizileri, aksiyon dizileri bizim izleyicimize hitap eden işler. Yurtdışında bunun karşılığı yok. Aşk ve romantik komedi dizilerinin karşılığı var. O yüzden tercihim bu yönde."

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