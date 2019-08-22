Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman sessizliğini bozdu

Erkenci Kuş dizisinin final yapmasının ardından Demet Özdemir ile tatile çıktığı iddia edilen Can Yaman, yönetmen Ferzan Özpetek'in davetlisi olarak İtalya'ya gitti. Napoli şehrinde hayranlarıyla bir araya gelen Yaman, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde çok sayıda hayranının yakışıklı oyuncu ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışması dikkat çekti. Bunun üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları görüntüler için, ‘reklam yapıyor, o insanlar para karşılığında oraya gelmiş’ yorumunda bulundu.

AÇIKLAMA YAPTI

Bu yorumlar üzerine sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Can Yaman, İtalya'da kendisine gösterilen yoğun ilginin nedenini şu sözlerle dile getirdi: "Bu arada İtalya’da bu kadar sevilmemin başlıca sebebi, şu anda televizyonda yayınlanmakta olan önceki dizim 'Dolunay'. 'Erkenci Kuş' şu anda burada YouTube’dan altyazılı bir şekilde takip ediliyor ve daha az biliniyor. Umarım 'Dolunay' gibi o da kısa bir süre içerisinde televizyonda olur."