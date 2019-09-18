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  3. Can Yaman o iddialara sitem etti! 'Kıskanç insanlar...'

Can Yaman o iddialara sitem etti! 'Kıskanç insanlar...'

Can Yaman o iddialara sitem etti! 'Kıskanç insanlar...'

Erkenci Kuş dizisinin final yapmasının ardından Napoli'ye tatile giden ve burada İtalyan hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Can Yaman, bu ilginin kurgu olduğuna dair çıkan iddialara yanıt verdi.

Can Yaman, Erkenci Kuş'un final yapmasının ardından İtalya’ya gitmişti. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen İtalyan hayranlarının otel önünde toplanması, basında geniş yer almıştı. Görüntülerin ardından “Reklam için yapıldı, tamamı kurgu” iddiaları ortaya atılmıştı. Yaman, önceki gün bu iddialara yanıt verdi.

'NİYE BÖYLE KISKANÇLAR?'

Bebek’te objektiflere yansıyan Can Yaman, haberlere şu sözlerle yanıt verdi: “Dizilerim orada yayınlandığı için fotoğraf çektirmek isteyen olur diyordum ama bu kadarını beklemiyordum. İddiaya gelince; haset dolu söylemler. İnsanlarımız niye böyle kıskanç? Gurur duyulması gereken şeyler ama haset duyguları ağır basıyor.”

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