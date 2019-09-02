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  3. Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman IMDb'de zirveye yerleşti

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman IMDb'de zirveye yerleşti

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman IMDb'de zirveye yerleşti

Geçtiğimiz günlerde final yapan Erkenci Kuş dizisinin başrollerinden olan Can Yaman, bugün açıklanan IMDb Starmetre sonuçlarına göre, Türk oyuncular arasında birinci sıraya yerleşti. Dünya çapında 11 milyonu aşkın kişi arasından 3000'e giren Yaman, kariyer rekorunu da kırdı.

Socipol'ün verilerine göre, en son Star TV'nin Erkenci Kuş dizisinde seyirci karşısına çıkan Can Yaman, 11 milyonu aşkın isim arasında 2281'inci olarak Türk oyuncular içinde birinci oldu. Bu sıralama, Can Yaman’ın kariyerindeki en iyi IMDb Starmetre sıralaması. Yaman geçen hafta da ilk 3000 isim arasında yer alıyordu, ancak Farah Zeynep Abdullah’ı geçememişti. Yaman’ın 5 haftalık ortalama IMDb sıralaması ise 5 binlerde.

KIVANÇ TATLITUĞ'U SOLLADI

Erkenci Kuş dizisinde Can Yaman’ın partneri olan Demet Özdemir de globalde ilk 10 bin isim arasında yer alırken, Türk oyuncularda ilk 10 isim arasında kendine yer edindi. Uzun zamandır listenin zirvesinde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, Can Yaman’ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

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