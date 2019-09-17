Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7408
  • 6,3268
  • 276.192
  • 101781
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman Avrupa turuna hazırlanıyor! Burak Özçivit'in aksine...

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman Avrupa turuna hazırlanıyor! Burak Özçivit'in aksine...

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman Avrupa turuna hazırlanıyor! Burak Özçivit'in aksine...

Erkenci Kuş dizisinin final yapmasının ardından Demet Özdemir ile yollarını ayırdığı iddia edilen Can Yaman, Avrupa turuna hazırlanıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Can Yaman, Avrupa turuna hazırlanıyor. Posta'da yer alan habere göre; Can Yaman, Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan'ın aksine davetlerden para almayacak. İşte Can Yaman'ın tur takvimi...

22 Eylül Pazar
Yunanistan-Atina'da bir talk şov programına katılacak. Ardından Hilton Otel'de kendisi için verilen 200 kişilik partiye katılacak.

11 Ekim Cuma
İtalya-Roma'da bir talk şova takılacak. Ardından verilen partide yer alacak. Hello dergisi için kapak çekimi yapacak.

15 Ekim Salı
Yapımcısı Faruk Turgut ile Cannes'da kendisi için düzenlenen geceye katılacak.

1 Kasım Salı
Bir haftalık İspanya turuna çıkıp TV dünyasının olduğu davetlere katılacak.

2 Aralık Pazartesi
Dolunay ve Erkenci Kuş'un en çok izlendiği Güney ve Kuzey Amerika turuna çıkacak.

Ocak 2020
21 günlük bedelli askerliğini tamamlayacak. Dönüşte yapımcılığını Faruk Turgut'un yaptığı, senaryosunu ise Birol Güven'in kaleme aldığı filmde başrol oynayacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

10 TL yüzünden valeyle kavga etti!
Herkes ayrıldıklarını zannediyordu...Şaşırtan açıklama!
Miray ve Aras arasındaki gerçek şoke etti!
Eski halini unutun! İşte yeni dizisinden ilk kareler...
Can Yaman Avrupa turuna çıkıyor! Burak Özçivit'in aksine...
<p>Türkiye´nin kuzeydeki en uç noktası İnceburun´daki volkanik oluşumlar yaklaşık 100 milyon yıl önc

Türkiye´nin Kuzeydeki En Uç Noktası: İnceburun

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bahçe duvarında tarihi keşif

'Ev'lenen çifte 67 bin TL katkı