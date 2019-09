Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman Avrupa turuna hazırlanıyor! Burak Özçivit'in aksine...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Can Yaman, Avrupa turuna hazırlanıyor. Posta'da yer alan habere göre; Can Yaman, Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan'ın aksine davetlerden para almayacak. İşte Can Yaman'ın tur takvimi...

22 Eylül Pazar

Yunanistan-Atina'da bir talk şov programına katılacak. Ardından Hilton Otel'de kendisi için verilen 200 kişilik partiye katılacak.

11 Ekim Cuma

İtalya-Roma'da bir talk şova takılacak. Ardından verilen partide yer alacak. Hello dergisi için kapak çekimi yapacak.

15 Ekim Salı

Yapımcısı Faruk Turgut ile Cannes'da kendisi için düzenlenen geceye katılacak.

1 Kasım Salı

Bir haftalık İspanya turuna çıkıp TV dünyasının olduğu davetlere katılacak.

2 Aralık Pazartesi

Dolunay ve Erkenci Kuş'un en çok izlendiği Güney ve Kuzey Amerika turuna çıkacak.

Ocak 2020

21 günlük bedelli askerliğini tamamlayacak. Dönüşte yapımcılığını Faruk Turgut'un yaptığı, senaryosunu ise Birol Güven'in kaleme aldığı filmde başrol oynayacak.