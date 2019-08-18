'Üzerimizde oyuncu baskısı var'

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar'a yapımcı Faruk Turgut’u konuk etti. İkili, günümüz dizi sektörünü masaya yatırdı.

18 Ağustos 2019 Pazar 02:26
Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 02:29
'Üzerimizde oyuncu baskısı var'

Yapımcı, kanalların oyuncu konusunda zorlamaları olduğunu söyledi. Turgut, “Oyuncu iyi performans gösterdiğinde kanal yöneticileri bir sonraki projede tekrar aynı oyuncuyu görmek istiyor. Bu tür baskı var” diyerek kanalların beklentilerinden bahsetti. 'Hanımın Çiftliği' dizisinin en başarılı projesi olduğunu söyleyen yapımcı, “Anadolu projeleri iş yapar ama yurtdışı satışları nedeniyle bu işler geri planda kaldı. Türkiye’den zengin aile işleri stiyorlar, özellikle Ortadoğu zengin yaşamı izlemek istiyor” diye konuştu. 

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