Erkenci Kuş'un Osman'ı Ali Yağcı pandemide sessiz sedasız evlendi

Oyuncu Ali Yağcı, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Başak Özen’le evlendi. Hürriyet'in haberine göre; önceki akşam Pera Palas Otel’de gerçekleşen nikah törenine çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı.

Pandemi nedeniyle sade bir törenle evlenen ikilinin nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Başak Özen'in sade bir gelinlik tercih ettiği görüldü.

Kariyerine modellik yaparak başlayan Yağcı, 'Seviyor Sevmiyor', 'Erkenci Kuş' ve 'İyi Günde Kötü Günde' gibi projelerde yer almıştı.