Erkenci Kuş'un Can'ı Can Yaman'dan müjde! İtalya'da dizide rol alacak

Demet Özdemir ile başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş dizisiyle birlikte ünü dünyaya yayılan Can Yaman, adından söz ettirmeye devam ediyor. Yakışıklı oyuncu Can Yaman'ın geçtiğimiz gün İtalya'nın en büyük makarna markasının yüzü olduğu haberi gelmişti.



İtalyanların gözdesi olan Can Yaman hakkında yeni bir haber daha geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Can Yaman İtalya'nın önde gelen yapım şirketlerinden Luxvide'nin sahibi Luca Bernabei ile 'Sandokan' projesinin başrolü için anlaştı.

Can Yaman'ın yeni projesi bugün tüm İtalya'ya duyuruldu. İtalya'nın ünlü radyo istasyonu RTL'ye Can Yaman'la beraber konuk olan yapımcısı Luca Bernabei projeyi ilk kez açıkladı. Ünlü yapımcı 'Can Yaman'ı birçok teklif arasından aldığımız için çok mutluyuz' dedi.

Sandokan dizisinin çekimleri 2021 yılının ekim ayında başlayacak. Öncesinde ünlü oyuncu sıkı bir hazırlık kampına girecek. İtalyan halkının bir döneme damga vuran Sandokan karakteri böylece Can Yaman'la yeniden hayat bulacak.