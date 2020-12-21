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  • Erkenci Kuş'un Can'ı Can Yaman İtalya'da reklam yüzü oldu
21 Aralık 2020 Pazartesi 15:35 | Son Güncelleme:

Erkenci Kuş'un Can'ı Can Yaman İtalya'da reklam yüzü oldu

Erkenci Kuş'un Can'ı Can Yaman İtalya'da reklam yüzü oldu

Son olarak Bay Yanlış dizisinde Özgür karakterine hayat vermiş olan yakışıklı oyuncu Can Yaman'dan yeni proje müjdesi geldi. İtalya'da bir makarna markasının yüzü olan Can Yaman'ın reklam filmini ünlü yönetmen Ferzan Özpetek çekecek.

Rol aldığı projeler ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Can Yaman, Erkenci Kuş dizisiyle yurt dışına açıldı. Özellikle İtalya'da büyük bir hayran kitlesi olan yakışıklı oyuncu Can Yaman'dan reklam filmi müjdesi geldi.

İTALYA'DA REKLAM YÜZÜ OLDU

Erkenci Kuş dizisinde hayat verdiği Can karakteri ile kısa sürede büyük bir üne kavuşan Can Yaman, İtalya'da bir makarna markasının reklam yüzü oldu.

5 Ocak'ta çekimler için İtalya'ya gidecek olan Can Yaman'ın reklamını dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek çekecek.

DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ERKEKLERİ LİSTESİNE GİRDİ

Top Beauty World tarafından düzenlenen listede Can Yaman 89. sırada yer aldı.

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