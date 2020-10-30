Erkenci Kuş'un Arzu'su Ayşe Akın Doğduğun Ev Kaderindir kadrosunda

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yeni sezon transferleri devam ediyor. Erkenci Kuş'un Arzu'su Ayşe Akın Doğduğun Ev Kaderindir kadrosuna katıldı. Zeynep’in çalışmaya başladığı Hukuk Bürosu’nun sahibi olan Barış’ı oynayan Engin Öztürk’ün ardından bir ismin daha diziye dahil olduğu haberi geldi.

Yeni katılan karakterle birlikte dengelerin değişeceği de anlaşılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın twitter hesabından verdiği bilgiye göre, Ayşe Akın, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin kadrosuna dahil oldu. Akın’ın daha önce Erkenci Kuş dizisinde de Arzu rolüyle yer alması ilginç bir tesadüf oldu.

Demet Özdemir’in Can Yaman ile birlikte başrolünü oynadığı dizide Ayşe Akın da bir dönem rol almıştı. İki oyuncu bu kez Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde birlikte yeniden kamera karşısına geçecek.

18. bölümde diziye katılacağı öğrenilen Ayşe Akın ayrıca Muhteşem Yüzyıl dizisinde Sinyora Gabriela rolüyle ekranlara gelmişti. Ayrıca Güllerin Savaşı, İnsanlık Suçu, Bir Aile Hikayesi dizilerinde de rol almıştı.