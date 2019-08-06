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  3. Erkenci Kuş final yapıyor! Demet Özdemir'den Can Yaman’lı duygusal paylaşım...

Erkenci Kuş final yapıyor! Demet Özdemir'den Can Yaman’lı duygusal paylaşım...

Erkenci Kuş final yapıyor! Demet Özdemir'den Can Yaman’lı duygusal paylaşım...

Bu akşam final yapacak olan Erkenci Kuş dizisinde Can Yaman ile başrol oynayan Demet Özdemir, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

Bir yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan 'Erkenci Kuş', reytinglerde büyük bir başarı yakalayınca kış sezonunda da sevenleriyle buluşmaya devam etmişti. Dizide iki aşığı oynayan Can Yaman ve Demet Özdemir'in uyumu ise çok beğenilmiş, haklarında sık sık aşk dedikoduları ortaya atılmıştı. Son olarak dizinin final yapmasına karar verilmiş ve bu haber hayranlarını bir hayli üzmüştü.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Bugün final bölümüyle son kez ekranlara gelecek olan 'Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Özdemir, Yaman ile bir fotoğrafını paylaşarak "Her şey böyle başlamıştı...Bu akşam son kez 'Erkenci Kuş' sizi seviyorum iyi ki varsınız..." notunu düştü. Güzel oyuncunun bu duygusal paylaşımına dizinin fanlarından da yorum yağdı.

İşte o kare:


 

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