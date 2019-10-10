Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir müjdeli haberi böyle duyurdu: 'O zaman hayırlı olsun'

Son olarak Can Yaman ile 'Erkenci Kuş' dizisinde boy gösteren Demet Özdemir, hayranlarına müjdeyi verdi. Yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merakla beklenen Özdemir, 'Evim' dizisiyle geri döneceğini duyurdu. İbrahim Çelikkol ile partner olacak olan Demet Özdemir, paylaşımına "Hayırlı olsun hepimize o zaman" sözlerini not düştü.

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