Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir müjdeli haberi böyle duyurdu: 'O zaman hayırlı olsun'
Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan Demet Özdemir, yeni sezonda ekranlara döneceğinin müjdesini verdi. Özdemir "Hayırlı olsun hepimize o zaman" sözleriyle yeni dizisini duyurdu.
Son olarak Can Yaman ile 'Erkenci Kuş' dizisinde boy gösteren Demet Özdemir, hayranlarına müjdeyi verdi. Yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merakla beklenen Özdemir, 'Evim' dizisiyle geri döneceğini duyurdu. İbrahim Çelikkol ile partner olacak olan Demet Özdemir, paylaşımına "Hayırlı olsun hepimize o zaman" sözlerini not düştü.
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