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  3. Erkenci Kuş dizisinin Aylin'i görenleri şaşırttı! İşte Sevcan Yaşar'ın tatil görüntüleri

Erkenci Kuş dizisinin Aylin'i görenleri şaşırttı! İşte Sevcan Yaşar'ın tatil görüntüleri

Erkenci Kuş dizisinin Aylin'i görenleri şaşırttı! İşte Sevcan Yaşar'ın tatil görüntüleri

Erkenci Kuş dizisinde Aylin karakterine hayat veren Sevcan Yaşar’ın güzelliği dizinin izleyicileri tarafından çok konuşuluyor. Kötü bir karaktere hayat vermesine rağmen Yaşar, kendinden sıkça söz ettiriyor. Yaz tatilinin gelmesi ile beraber dizilerin çekimlerine ara vermesinin ardından güzel oyuncu tatil için Çeşme’ye gitti. İşte Sevcan Yaşar’ın tatil görüntüleri…

Erkenci Kuş dizisinin Aylin’i Sevcan Yaşar izleyiciler tarafından çok beğeniliyor. Sevilen isim yaz tatiline Çeşme’de yapıyor. Sevcan Yaşar’ın setteki haline göre kilo alması görenleri şaşırttı.  Geçtiğimiz günlerde menajeri Abdullah Bulut ile Çeşme’deki Bi Çatı Alaçatı’dan çıkarken görüntülenen Yaşar, beraber akşam yemeği yiyen iki isim yeni projeler hakkında konuştuklarını söylemişti.

ERKENCİ KUŞ'UN AYLİN'İNDEN BÜYÜK DEĞİŞİM

Erkenci Kuş dizisinin Aylin’i Sevcan Yaşar izleyiciler tarafından çok beğeniliyor. Sevilen isim yaz tatiline Çeşme’de yapıyor. Sevcan Yaşar’ın setteki haline göre kilo alması görenleri şaşırttı.  Güneşe çıkmaktan kaçınan oyuncu sohbet edip vakit geçirdi. 

YENİ PROJELER YOLDA

Oyuncu Sevcan Yaşar, önceki akşam menajeri Abdullah Bulut ile Çeşme’deki Bi Çatı Alaçatı’dan çıkarken görüntülendi. Beraber akşam yemeği yiyen iki isim yeni projeler hakkında konuştuklarını söyledi.

 

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