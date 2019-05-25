Erkenci Kuş 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkenci Kuş son bölümde neler yaşandı? sorularının yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'ta bu hafta yine heyecan dorukta. Cumartesi akşamlarının fenomen dizisinde yine renkli sahneler izleyicisini ekrana kilitlemeye başaracak. Erkenci Kuş'un son bölümünde, Can, Yiğit’i tuzağa düşürmek için boş bir hard diskin içinde kulübede Sanem’i,n kitabının yakıldığı gecenin görüntüleri olduğunu söylüyor. Aslında hard disk boş. Emre ile anlaşıp hard diski Yiğit’in de duyduğu bir anda kulübeye götürmesini söylüyor. Can, külübenin kapısını Yiğit’in açamayacağı şekilde sıkı sıkıya kapatıyor. Ve Sanem ile fotoğraf çekimine devam etmeye çalışıyor. Ama Sanem ile işler hiç yolunda değil. Erkenci Kuş hakkında merak edilenlerin tümüne haaberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ERKENCİ KUŞ 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 44. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Erkenci Kuş 44. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can, Yiğit’i tuzağa düşürmek için boşl bir hard diskin içinde kulübede Sanem’i,n kitabının yakıldığı gecenin görüntüleri olduğunu söylüyor. Aslında hard disk boş. Emre ile anlaşıp hard diski Yiğit’in de duyduğu bir anda kulübeye götürmesini söylüyor. Can, külübenin kapısını Yiğit’in açamayacağı şekilde sıkı sıkıya kapatıyor. Ve Sanem ile fotoğraf çekimine devam etmeye çalışıyor. Ama Sanem ile işler hiç yolunda değil. Sanem, Can geldiğinden beri tek kelime yazamadığını söylüyor. Can içi paramparça şekilde, Sanem’e kötü geldiğini düşünüyor. Bu sırada Yiğit’i kontrol etmeyi de ihmal etmiyor. Emre ile beraber uzaktan Yiğiti izliyorlar. Yiğit kulübeye girmeye çalışıyor ama başarılı olamıyor.

Emre’ye gelen telefon ile oradan ayrılıyorlar. Can, Yiğit’e hesap sormak istese de Emre ona engel oluyor ve haklıyken haksız duruma düşmesini istemiyor. Hüma’nın yanına giden kardeşler, kulübenin yandığı haberini alınca tekrar koşarak oraya geliyorlar. Kulübe alevler içinde ve Yiğit de uzaktan olanları izliyor. Can hiç düşünmeden kendini ateşlerin içine atıyor. Tam o sırada oraya gelen Sanem, sevdiği adamın alevlere daldığını görünce arkasından gitmek istiyor. Ama arkadaşları buna izin vermiyor. Sanem, Can için çok korkuyor. Can alevlerin içinden çıkmayı başarıyor. Hem de elinde Sanem’in bandanası ile. Sanem’i yumuşatan bu harekete aralarındaki aşkı da alevlendiriyor. Ayrıca tüm eşyalarının yandığını duyan Can, onun için gerekli olanı aldığını söylüyor.

Sanem ve Can’ın birbirleri olmadan geçirdikleri konuşmaları gerekiyor. Ama aralarında büyük bir sessizlik var. Ancak Caner’in kayboluşu iki aşığı bir yolculuğa çıkarıyor. Bu kaçtıkları duyguların yeniden uyanması için de iyi bir fırsat oluyor. Can, Sanem’e ondan uzak durabileceğini ama asla kitabını yakanın kendisi olmadığını söylüyor. Bu sırada Emre de Leyla için büyük bir fedakarlık yaparak bakkalda çalışmaya başlıyor. Üzüntüsünü Leyla’ya belli etmeyen Emre karısı için her türlü zorluğu göğüslenmeye hazır.

Ve Can sonunda Yiğit’in canına okumaya kararlı. Can kitabı da kulübeyi de yakanın Yiğit olduğunu biliyor. Ve onu yemlemek için elinde kozu da var. Boş hard dist bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Can, Yiğit’e ‘kitabı yaktığını Sanem’e sen mi söylersin ben mi söyleyeyim’ diyor. Yiğit çıkardığı yangına rağmen foyasının ortaya çıkması ile şok oluyor.

ERKENCİ KUŞ KONUSU NEDİR?

Çekimlerine Tuzla’da başlanan Erkenci Kuş, Sanem (Demet Özdemir) ve Can (Can Yaman)’ın reklam ajansında tesadüf eseri karşılaşması ile başlayan büyük aşkı ekrana getiriyor.

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur...