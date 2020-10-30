Erken Petekkaya annesini son yolculuğuna uğurluyor
Oyuncu Erkan Petekkaya'nın uzun süredir Alzheimer tedavisi gören annesi Şerife Petekkaya dün hayatını kaybetti. Petekkaya, bugün annesini son yolculuğuna uğurluyor.
Bir süredir rahatsızlığı bulunan 69 yaşındaki Şerife Petekkaya, dün akşam saatlerinde vefat etti. Cenaze namazı için Acarkent Camisi'ne gelen Erkan Petekkaya'yı yakın dostları yalnız bırakmadı. Hürriyet'in haberine göre Şerife Petekkaya, bugün Acarkent Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip, Beykoz’da toprağa verilecek.
TÜM HAYATI DEĞİŞTİRMİŞTİ
Erkan Petekkaya, Alzheimer’a yakalanan annesi Şerife Petekkaya ve demans hastası olan babası Akın Petekkaya’nın tedavisiyle ilgilenebilmek için tüm yaşamını değiştirmişti. Oyuncu, anne ve babası için Altınoluk’tan 1.5 milyon liraya bir ev satın alıp onlar için iki de hasta bakıcı tutmuştu.
BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Yaklaşık 3 yıldır İstanbul ve Balıkesir arasında mekik dokuyan Petekkaya, hafta içi eşi ve çocuğuyla ilgilenirken, hafta sonları ise soluğu annesiyle babasının yanında alıyordu. Erkan Petekkaya, geçtiğimiz yıl Altınoluk sahilinde annesiyle yürüyüş yaparken böyle görüntülenmişti.