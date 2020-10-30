Erken Petekkaya annesini son yolculuğuna uğurluyor

Bir süredir rahatsızlığı bulunan 69 yaşındaki Şerife Petekkaya, dün akşam saatlerinde vefat etti. Cenaze namazı için Acarkent Camisi'ne gelen Erkan Petekkaya'yı yakın dostları yalnız bırakmadı. Hürriyet'in haberine göre Şerife Petekkaya, bugün Acarkent Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip, Beykoz’da toprağa verilecek.

TÜM HAYATI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Erkan Petekkaya, Alzheimer’a yakalanan annesi Şerife Petekkaya ve demans hastası olan babası Akın Petekkaya’nın tedavisiyle ilgilenebilmek için tüm yaşamını değiştirmişti. Oyuncu, anne ve babası için Altınoluk’tan 1.5 milyon liraya bir ev satın alıp onlar için iki de hasta bakıcı tutmuştu.

BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Yaklaşık 3 yıldır İstanbul ve Balıkesir arasında mekik dokuyan Petekkaya, hafta içi eşi ve çocuğuyla ilgilenirken, hafta sonları ise soluğu annesiyle babasının yanında alıyordu. Erkan Petekkaya, geçtiğimiz yıl Altınoluk sahilinde annesiyle yürüyüş yaparken böyle görüntülenmişti.