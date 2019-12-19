Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'dan bebek müjdesi!

Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, kendisi gibi oyuncu Cansu Tosun'la Ağustos 2018'de evlenmişti. Mutlu evlilikleri devam eden çift, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

3.5 AYLIK HAMİLE

Önceki akşam bir davete katılan oyuncunun, karnını gizlemek için geniş kıyafet tercih etmesi dikkat çekti. Bebek haberini şimdilik sadece yakın çevresiyle paylaşan çiftin, heyecanlı ve mutlu olduğu öğrenildi. Ayrıca Tosun'un 3.5 aylık hamile olduğu belirtildi. (Milliyet)