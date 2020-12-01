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  • Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun kararını verdi! Marsel'i karavanda büyütecekler
01 Aralık 2020 Salı 12:02 | Son Güncelleme:

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun kararını verdi! Marsel'i karavanda büyütecekler

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun kararını verdi! Marsel'i karavanda büyütecekler

Çukur dizisinin başrol karakterlerinden Vartolu Saadettin'i canlandıran Erkan Kolçak Köstendil, meslektaşı Cansu Tosun ile 2018 yılında dünyaevine girmişti. Geçen aylarda ilk kez anne-baba olan çift, radikal bir karar aldı.

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile 2018 yılında evlendiği oyuncu eşi Cansu Tosun hayatlarıyla ilgili radikal bir karar aldı. Çukur dizisindeki Vartolu Saadettin performansı ile sevilen oyuncu Erkan Kolçak Köstendil geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen oğlu Marsel ve eşi Cansu Tosun ile sakin ve doğal bir yaşam sürmek istedi.

OĞULLARINI KARAVANDA BÜYÜTECEKLER

Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun çifti, bir süre önce Balıkesir Gömeç'teki Patriça Plajı'nda kamp yapmaya başladı. Günaydın'ın haberine göre; salgın nedeniyle setlerden uzak kalmayı tercih eden Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun çifti, oğullarını doğayla iç içe karavanda büyüteceklerini söyledi.

Öte yandan güzel oyuncu Cansu Tosun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaımda oğlu Marsel ile poz verdi. Tosun paylaşımına, "Bir rüya gördüm dün gece... Bir başka dünyadaydık biz seninle" notunu düştü. Oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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