Erkan Erzurumlu ile evlenen Ziynet Sali, kına gecesi yapmak yerine konser verdi

İş arkadaşlıkları, aşka dönüşen ve yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Ziynet Sali, gitaristi Erkan Erzurumlu’yla dün akşam evlendi. Çift memleketleri Kuzey Kıbrıs’ta bulunan bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

KINA YERİNE KONSER

Kuzey Kıbrıs doğumlu sanatçı Ziynet Sali, dün yapılan düğününden bir gün önce, kına gecesi yapmak yerine konser verdi. Kıbrıs’ta sahne alan Sali, seslendirdiği şarkılar, dansları ve enerjisiyle hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.

"AŞK HER ZAMAN OLMALI"

Sali, nişanlısı Erkan Erzurumlu’nun da eşlik ettiği şarkılarda büyük alkış aldı.Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren başarılı popçuya bazı şarkılarında Erkan Erzurumlu da eşlik etti. Düğünden bir gün önce unutulmaz bir gece yaşayan ikiliden Ziynet Sali “ Aşkı içinizde yaşayın, aşk güzel bir şey, Aşk her zaman olmalı” şeklinde açıklamada bulundu. “Cennet” şarkısının düetinde “ Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni severim” kısmında Sali’nin nişanlısını dansa davet etmesi üzerine, sahnede romantik anlar yaşandı.