Erkan Erzurumlu ile evlenecek olan Ziynet Sali kesenin ağzını açtı

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, kendisinden 10 yaş küçük gitaristi ile 6 aylık aşkını nikah masasına taşımaya hazırlanıyor. 15 Eylül'de dünyaevine girecek olan Sali, bonkör çıktı. Erzurumlu ile memleketleri Kıbrıs'ta evlenecek olan 44 yaşındaki popçu, düğün için kesenin ağzını açtı.

HER DETAYI DÜŞÜNÜYOR

Düğün hazırlıklarıyla ilgilenen Ziynet Sali, şu sıralar Kıbrıs'taki organizasyon şirketleriyle tek tek görüşüyor. Aşkıyla bir plaj düğününde evlenmeyi hayal eden sanatçı, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyor. Sali, düğününe İstanbul'dan katılacak dostlarının rahatı için hiçbir detayı atlamadı. Popçu, iddiaya göre misafirlerinin konaklama masraflarını kendi üstlendi.

300 LİRAYI GÖZDEN ÇIKARDI

Kıbrıs'taki birkaç otelle görüşen Sali, iddiaya göre 150 odalı bir oteli iki günlüğüne kapatmayı planlıyor. Erzurumlu'nun elini cebine attırmayan Sali'nin organizasyon ve otel için 300 bin lirayı gözden çıkardığı da konuşulanlar arasında. (Takvim)