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  3. Sürpriz nikah! Erhan Çelik ile Özlem Gültekin evlendi

Sürpriz nikah! Erhan Çelik ile Özlem Gültekin evlendi

Sürpriz nikah! Erhan Çelik ile Özlem Gültekin evlendi

Ünlü haberci Erhan Çelik, doktor Özlem Gültekin ile nikah masasına oturdu. Çelik, sürpriz nikahı sosyal medya hesabından duyurdu.

Erhan Çelik, bu mutlu haberi sevenlerine Instagram hesabından duyurdu. Çelik paylaşımına ise, "Evet, bin kere evet, yüz bin kere evet." notunu ekledi.

Doktor Özlem Gültekin de evlilik müjdesini takipçileriyle aynı sözlerle paylaştı. Öte yandan İzmir'de sade bir törenle dünyaevine giren çiftin nikahında aileleri hazır bulundu. 

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