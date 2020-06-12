Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8191
  • 7,6779
  • 379.357
  • 109835
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Erdoğan Ailesi'nden taziye... Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı Akkuş'u teselli eden telefon
12 Haziran 2020 Cuma 23:23 | Son Güncelleme:

Erdoğan Ailesi'nden taziye... Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı Akkuş'u teselli eden telefon

Erdoğan Ailesi'nden taziye... Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı Akkuş'u teselli eden telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 16 Nisan'da oğlunu kaybeden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'u arayarak, acılarını paylaştığını söyledi.

16 Nisan’da oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı Akkuş’a sürpriz telefon... Yaşadığı zor günleri en büyük destekçisi eşi Uğur Akkuş ve oğlu Beren ile atlatmaya çalışan Ebru Şallı’nın içindeki ateşi bir nebze de olsa rahatlatacak telefon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, Ebru Şallı ve işadamı Akkuş’la yaptıkları görüşmede, üzüntülerini paylaştıklarını söyledi. Erdoğan çifti, uzun süren telefon görüşmesinde Şallı ve Akkuş’a çocuklarını ihmal etmemeleri gerektiğini aktardı. İkili, Erdoğan çiftinin telefonuyla teselli bulduklarını belirtti.

Fahrettin Altun'a sistematik saldırı planı! CHP'nin kapalı kutusu deşifre oldu
İtalya hükümeti, Mısır'a 2 fırkateyn satışını onayladı!
Fenerbahçe son nefeste! 2-1
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
Korona değil Karadeniz fırtınası! 1-3
PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

Camilerde salgın sürecindeki üçüncü cuma namazı k&#

Camilerde salgın sürecindeki üçüncü cuma namazı kılındı

Arkanızdan iş çevirenlere dikkat! İşte 13 Haziran 2020 burç

Arkanızdan iş çevirenlere dikkat! İşte 13 Haziran 2020 burç yorumları

Google'ın kamerasına yakalanan Türklerin ilginç görünt�

Google'ın kamerasına yakalanan Türklerin ilginç görüntüleri