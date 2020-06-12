Erdoğan Ailesi'nden taziye... Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı Akkuş'u teselli eden telefon

16 Nisan’da oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı Akkuş’a sürpriz telefon... Yaşadığı zor günleri en büyük destekçisi eşi Uğur Akkuş ve oğlu Beren ile atlatmaya çalışan Ebru Şallı’nın içindeki ateşi bir nebze de olsa rahatlatacak telefon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, Ebru Şallı ve işadamı Akkuş’la yaptıkları görüşmede, üzüntülerini paylaştıklarını söyledi. Erdoğan çifti, uzun süren telefon görüşmesinde Şallı ve Akkuş’a çocuklarını ihmal etmemeleri gerektiğini aktardı. İkili, Erdoğan çiftinin telefonuyla teselli bulduklarını belirtti.