Erdal Beşikçioğlu: Gişe için film yapılması tuhaf

Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin ve Ertan Saban’ın başrollerini paylaştığı ‘Acı Kiraz’ filminin özel gösterimi Asmalımescit Soho’da gerçekleşti. Türkiye- Makedonya ortak filmi hakkında konuşan Erdal Beşikçioğlu, “Projeye çok inanıyorum. Sorumluluğu olan bir iş ve çok güzel oldu. Senaryoda ne anlattıysak filmde onu görmek çok keyifli. Bir oyuncunun gişe kaygısı olması çok tuhaf” dedi. Makedonyalı bir oyuncu olarak, o bölgenin sorunlarını ele alan bir hikayenin içinde bulunduğu için, mutlu olduğunu dile getiren Saban; “Seyirci, geçmişten günümüze gelen insanlığa dair büyük sorunları bu filmde izleyecek” diye konuştu. Dizide bir doktoru canlandıran Bilgin, “Ben çevresindeki herkesin karşı çıkmasına rağmen, istediği kişiyle evlenen birini canlandırıyorum” dedi. Film, bir babanın çocuğu için verdiği mücadele ve 10 farklı insanın kesişen hayat hikayelerini ele alıyor. (RECEP ASLAN)