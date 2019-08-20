Erdal Acar ikizlerini beklerken kayınpeder olmuş

Üçüncü eşi Kardelen Acar’dan ikiz bebeklerini kucağına almaya hazırlanan Erdal Acar’ın oğlu Amerika’da evlendi.

20 Ağustos 2019 Salı 13:11
Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 13:11
Erdal Acar ikizlerini beklerken kayınpeder olmuş

Sabah yazarı Bülent Cankurt, 53 yaşındaki Erdal Acar’ın ABD’de oğlunu evlendirdiğini duyurdu. Acar’ın 1989 yılında ilk evliliğini yaptığı Aylin Altay’dan olan oğlu Yiğitcan Acar ABD’de dünyaevine girdi. 

AYLİN KOÇ DA DÜĞÜNDE

Bülent Cankurt şöyle yazdı: İlk göz ağrısı oğlu Yiğitcan'ın mutluluğuna ortak olmak için ABD'ye giden Erdal Acar'a ikinci eşi Emel Yıldırım'dan olan çocukları Eremcan ve Cansu Acar ile Eremcan'ın kız arkadaşı merhum Mustafa Koç ile Caroline Koç'un kızları Aylin Koç da eşlik etti. Emel Yıldırım ile arasının gayet iyi olduğunu bildiğim Aylin Koç, müstakbel kayınpederi ile de kaynaşmış anlaşılan. ABD'ye düğüne gidecek kadar aileye giren Koç ile Eremcan'dan da bir evlilik kararı haberi gelirse hiç şaşırmam.

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