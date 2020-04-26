Ercan Saatçi, İzel-Çelik-Ercan grubunun neden dağıldığını açıkladı: Çocukça sebepler yüzünden ayrıldık
Kibariye'nin seslendirdiği ‘Kara Kışlar' parçasına farklı bir yorum getiren Ercan Saatçi, 90'lara damga vuran İzel-Çelik- Ercan grubunun neden dağıldığını anlattı.
O dönem İzel ile sevgili olduklarını itiraf eden Saatçi, “İzel’le ilişkimiz grup dağıldıktan sonra da devam etti. Grubun dağılması tamamen çocukça, çevrenin yanlış yönlendirmesi ve yönetilememe kaynaklıydı. Çelik’le hep konuşuyoruz ve açıkçası hâlâ mantıklı bir sebep bulamıyoruz” dedi.