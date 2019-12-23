Ercan Kont kimdir, kaç yaşındaydı? Ünlü tiyatrocu Ercan Kont hayatını kaybetti!

Ercan Kont kimdir, kaç yaşındaydı? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Usta tiyatrocu Ercan Kont, 2 yıl önce alzheimer hastalığına yakalanmıştı. Kont'tan üzücü haber geldi. Cinnet (Ben Deli Değilim) şiirindeki performansıyla ünlenen tiyatro oyuncusu Ercan Kont Adana’da kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti. Ercan Kont kimdir, kaç yaşındaydı? merak ediliyor. İşte yanıtı..

ERCAN KONT KİMDİR?

Ercan Kont, Adana'da 1942'da doğdu. Ercan Kont edebiyat ve şiirle ön plana çıksa da aslında bir tiyatrocuydu. Öğrenciyken Adana Belediyesi Şehir tiyatrosunda oynamaya başladı.

1964-65 tiyatro sezonunda Adana Belediye tiyatrosunda sahnelenen Shakespeare'in Othello'sunda figüran olarak sanat hayatına başlayan Ercan Kont, bir çok oyunda rol almıştır.

Adana Halk Tiyatrosu kurucusu olan Ercan Kont, 1980'de Adana Belediyesi şehir tiyatrosunun yeniden kuruluşuna katıldı ve tiyatro müdürü oldu. Bu görevinden emekli olduktan sonar özel gün, geceler ve festival gibi etkinliklerde sunuculuk yapmaya başlamıştı. 2 sene önce alzeimer olan Kont, Adana'da bir huzurevinde kalıyordu.

Kont 77 yaşında hayatını kaybetti.