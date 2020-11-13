Enis Onat kimdir? Enis Onat kaç yaşında, nereli?

Enis Onat'ın koronavirüse yakalandığını öne sürülmesinin ardından gündemde yer alan konu başıkları arasında yerini aldı. Fashion TV Türkiye temsilciliğini yapan Enis Onat 2011 yılından beri kanalın adını taşıyan moda ödüllerini düzenlemektedir. Enis Onat kimdir?

ENİS ONAT KİMDİR?

Enis Onat, 31 Ocak 1975 İzmir doğumludur. Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitimini aldıktan sonra İstanbul ve Marmara Üniversitelerinde tahsilini sürdürdü. 90'lı yılların sonunda gazeteciliğe adım atan Enis Onat, 2001 yılında Fashion TV Türkiye temsilciği görevine geldi. O dönemden bu yana kanalın idaresini sürdüren Enis Onat, 2011 yılından bu yana kanalın ismini taşıyan moda ödülleri düzenlemektedir.