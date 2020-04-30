Enis Arıkan'ın 'Küçük Onur' benzetmesine Aleyna Tilki'den yanıt

Enis Arıkan, karantina sürecinde Instagram’daki canlı yayında, "Arkadaşlar, 'Ben dünyada en çok harcama yapan kişiyim. Kendime harcadım' tweetini kim atmıştır?" sorusunu yöneltti. Ünlü oyuncu, Aleyna Tilki cevabını bilemeyen takipçilerine ipucu verirken "Ünlü pop şarkıcımız bu kişi. Yaşı çok küçük. Bol bol tweet atıp ortalığı karıştırıyor. Yaşı hiçbir şeye tutmuyor. Küçük Onur (bir döneme damga vuran şarkıcı Onur Sarıkaya) gibi bir şey" ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki şarkıcı, bu benzetmeye eğlenceli bir cevap verdi: Çok şeker, tweet’lerim meşhurdur evet.