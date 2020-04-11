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  3. Enis Arıkan'dan şaşırtan itiraf: Beni kimse aramaz!

Enis Arıkan'dan şaşırtan itiraf: Beni kimse aramaz!

Enis Arıkan'dan şaşırtan itiraf: Beni kimse aramaz!

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, Saba Tümer'in canlı yayın programına konuk oldu. Programda ilginç bir itirafta bulunan Arıkan hayranlarını şaşırttı.

Enis Arıkan, Saba Tümer’in Instagram’daki canlı yayınına konuk oldu. İlginç bir itirafta bulundu. “20 yıl önce senin, Pakize Suda ile programına katılacaktım. Şebnem Bozoklu’yu arayıp ‘Programa telefonla konuklar bağlanıyor. Beni kimse aramaz, ne yapacağım’ dedim. Şebnem, ‘İsmimi değiştirip hayranınmış gibi ararım, sen üzülme' yanıtını verdi. Sonra dediğini yaptı, beni bir güzel övdü" dedi.

Saba Tümer de “Merak etme benim de kendime çiçek göndermişliğim var” karşılığını verdi.


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