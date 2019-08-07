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  3. Enis Arıkan: Jennifer Lopez bana açık büfeden yemek alıyor

Enis Arıkan: Jennifer Lopez bana açık büfeden yemek alıyor

Enis Arıkan: Jennifer Lopez bana açık büfeden yemek alıyor

Dün Antalya'da gerçekleşen Jennifer Lopez konserine katılan oyuncu Enis Arıkan, sosyal medyadan güldüren bir paylaşıma imza attı. Arıkan, arkasında Lopez'in olduğu bir kareyi paylaşarak, "Bana açık büfeden yemek alıyor" notunu düştü.

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, dün Antalya Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel’de sevenleriyle buluştu. Konsere katılanlar arasında ünlü pek çok isim yer alırken, Enis Arıkan da Lopez'i locadan izledi. Arıkan, ünlü şarkıcıyla aynı karede yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Arkasında Lopez'i yakalayan Arıkan, "Bana açık büfeden yemek alıyor" yazarak Jennifer Lopez'i etiketledi. Yakışıklı oyuncunun bu paylaşımı takipçilerini gülümsetti.

İŞTE O KARE:

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