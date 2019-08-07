Enis Arıkan: Jennifer Lopez bana açık büfeden yemek alıyor

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, dün Antalya Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel’de sevenleriyle buluştu. Konsere katılanlar arasında ünlü pek çok isim yer alırken, Enis Arıkan da Lopez'i locadan izledi. Arıkan, ünlü şarkıcıyla aynı karede yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Arkasında Lopez'i yakalayan Arıkan, "Bana açık büfeden yemek alıyor" yazarak Jennifer Lopez'i etiketledi. Yakışıklı oyuncunun bu paylaşımı takipçilerini gülümsetti.

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