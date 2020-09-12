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  • Enis Arıkan takipçisini ifşa etti: Kıskanılıyorum!
12 Eylül 2020 Cumartesi 17:25 | Son Güncelleme:

Enis Arıkan takipçisini ifşa etti: Kıskanılıyorum!

Enis Arıkan takipçisini ifşa etti: Kıskanılıyorum!

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Enis Arıkan, bir takipçisinin saçıyla ilgili yorumu üzerine esprili bir yorumda bulundu. Arıkan'ın verdiği yanıt hayranlarını güldürdü.

Oyuncu Enis Arıkan, sık sık takipçilerinin yorum ve mesajlarına cevap veriyor. Son olarak Arıkan’ın takma saç sorusuna verdiği cevap ise dikkat çekti.

Arıkan, takipçisinin ‘Ya saçınız gerçekten takma mı?’ sorusunu karşılık olarak ‘Sensin takma. Kıskanılıyorum’ notunu yazdı. Enis Arıkan’ın esprili cevabı hayranlarını güldürdü.

Arıkan, "Saçlarım vardı ama azdı. Ektirdim. Ektirdiğim dönemde Gülse Birsel beni aradı. Görüşmeye gittim, kafam iğneli. 'Ne yapacağız' derken bu yöntemi buldular. Çok hoşuma gitti. Bir daha kendi saçıma dönemedim. Bakımı çok zor." açıklamasını yapmıştı.

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