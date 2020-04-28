Enis Arıkan: Sokakta yürümek başka bir şeymiş

Uzun süredir evden dışarı adım atmayan Arıkan, yaşadığı zorluğu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı:

"Bugün o kadar depresif uyandım ki, dedim ki 'yürüyüşe çıkacağım' evde nefes alamadım. Ve bacağım tutmuyor... Evde ileri geri yürüyorduk ama sokakta yürümek başka bir şeymiş. Çok acayip, böyle kalça çıkığı olmuşuz gibi... Demek ki hep yatmaktan..."