Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9965
  • 7,5673
  • 382.335
  • 101722
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Enis Arıkan: Sokakta yürümek başka bir şeymiş

Enis Arıkan: Sokakta yürümek başka bir şeymiş

Enis Arıkan: Sokakta yürümek başka bir şeymiş

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kendini karantinaya alan isimlerden olan oyuncu Enis Arıkan, dün yürüyüşe çıktı.

Uzun süredir evden dışarı adım atmayan Arıkan, yaşadığı zorluğu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı:

"Bugün o kadar depresif uyandım ki, dedim ki 'yürüyüşe çıkacağım' evde nefes alamadım. Ve bacağım tutmuyor... Evde ileri geri yürüyorduk ama sokakta yürümek başka bir şeymiş. Çok acayip, böyle kalça çıkığı olmuşuz gibi... Demek ki hep yatmaktan..."


Balkondaki vatandaşlar çaldı, polis oynadı, ortaya renkli görüntüler çıktı

Balkondaki vatandaşlar çaldı, polis oynadı, ortaya renkli görüntüler çıktı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Nur Yerlitaş kimdir

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları