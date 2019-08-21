Enis Arıkan kaç yaşında, nereli? Enis Arıkan kimdir?

Enis Arıkan kaç yaşında, nereli? merak edilmeye başladı. Sevilen oyuncu Enis Arıkan bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa programına konuk oldu.Son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Arıkan'ı magazin programında görenler Enis Arıkan kaç yaşında, nereli? diye araştırmaya başladı. İşte yanıtı..

ENİS ARIKAN KAÇ YAŞINDA,NERELİ?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü’nden mezun oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, birçok reklam projesinde rol alan aldı.

İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt’un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme geliyor.

Ödülleri

2014 – 19. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Tiyatro Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Garaj – Craft Tiyatro

2011 – 2. Antalya Televizyon Ödülleri: Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yerden Yüksek

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2013-2014 – Garaj, Yönetmen: İpek Bilgin – Craft Tiyatro,

2014 – Makas 2, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2012 – 2013 – Altın Ejderha, Yönetmen: Serkan Salihoğlu – DOT Tiyatro

2011 – 2012 – Kutlama, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2008 – 2009 – Vur /Yağmala /Yeniden – DOT Tiyatro,

2007 – 2009 – Kürklü Merkür, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2006 – 2007 – Hamlet – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2006 – 2007 – Tuhaf Bir Aile – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2005 – Herostratusu Unut – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2004 – Artiz Mektebi– Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2003 – Yalancı – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2001 – Pilli Gelin – Seden Kızıltunç,

2000 – Kereviz Festivali – Seden Kızıltunç,

Filmleri ve Dizileri :

2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)

2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)

2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)

2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)

2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)

2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)

2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)

2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)

2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)

1999 – Zilyoner (TV Dizisi)

1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)