Engin Öztürk'ün zor anları! Eğlence çıkışı gerginlik yaşadı

Bir mekanda yemek yedikten sonra çıkışta görüntülenen ikiliden oyuncu, alkol kullandığı için evine kendi aracıyla gitmeme kararı aldı. Oyuncu Engin Öztürk, Bebek’ten ayrılırken çiçekçilerle gergin anlar geçirdi.

ZOR ANLAR YAŞADI

Bebek'ten ayrılırken çiçeklerin yoğun ilgisiyle karşılaşan iki yakın dost, zor anlar yaşadı. Çiçeklerin aracının önünü kesmesiyle şoke olan Önder Öztarhan zorlansa da Bebek'ten ayrılmayı başardı. (Milliyet)