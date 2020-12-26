Engin Nurşani son yolculuğuna uğurlandı

Gırtlak kanseri nedeniyle uzun bir süredir tedavi gören Aşık Ali Nurşani'nin müzisyen oğlu Engin Nurşani geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Engin Nurşani için bugün Sancaktepe Sarıgazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri kabul eden acılı eş Dilek Nurşani ayakta durmakta güçlük çekti.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında törene katılan vatandaşlara cenazede sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. Cemevindeki törenin ardından Erdal Erzincan ve halk müziği sanatçıları Engin Nurşani için türküler söyledi. Nurşani'nin tabutu omuzlarda cenaze arabasına yüklendi. Ardından Engin Nurşani Yenidoğan Mezarlığı'na defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine katılan ünlü türkücü Latif Doğan, 'Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Sanat camiasının başı sağ olsun. Bu mesleğe ilk başladığımızda İstanbul'da beraber yola çıktık. Aynı zamanda Unkapanı'nda beraber durduk. O günden bu güne kadar olan dostluğumuz var. Çok erken kaybettik. Allah ailesine sevenlerine sabırlar versin.' dedi.

ENGİN NURŞANİ KİMDİR?

Engin Ayhan, bilinen ismiyle Engin Nurşani, yarı Türk yarı Alman müzisyen ve türkücüdür. 2003'de Adına Bir Çizik Çektim albümü ile müzik kariyerine başlayıp, 2019'da gırtlak kanseri hastalığına yakalanıp müzik kariyerine geçici ara verinceye kadar toplam sekiz albüm çıkarmıştır.

1984 doğumlu olan Engin Nurşani 36 yaşındaydı.