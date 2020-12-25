Engin Nurşani hayatını kaybetti! Engin Nurşani kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, hayatını kaybetti. Aşık Ali Nurşani'nin oğlu müzisyen Engin Nurşani hastanede bir süredir tedavi görüyordu. Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu "Maalesef ki bugün saat 07.00’de hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz.” açıklamasında bulundu

HASTALIĞI NEYDİ?

Engin Nurşani, bir süredir gırtlak kanserine bağlı olarak tedavi görüyordu. Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu “Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani’nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00’de hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz.” dedi.

ENGİN NURŞANİ KİMDİR?

Engin Ayhan, bilinen ismiyle Engin Nurşani, yarı Türk yarı Alman müzisyen ve türkücüdür. 2003'de Adına Bir Çizik Çektim albümü ile müzik kariyerine başlayıp, 2019'da gırtlak kanseri hastalığına yakalanıp müzik kariyerine geçici ara verinceye kadar toplam sekiz albüm çıkarmıştır.

1984 doğumlu olan Engin Nurşani 36 yaşındaydı.