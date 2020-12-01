Engin Günaydın'ın panik anları

Engin Günaydın önceki akşam evinin bulunduğu Cihangir’de alışverişe çıktı. Vespa motosikletini yol kenarına park edip markete giren oyuncu, dönüşte aracı devrilmiş halde buldu.

Motoru kaldırmakta zorlanan Günaydın’a muhabirler yardım etti. Oyuncu, “Geçmiş olsun, sizde bir şey var mı?” diye soran muhabirlere şu yanıtı verdi:

'NAZARLIK OLSUN'

“Yok arkadaşlar, teşekkür ederim. Motorum devrildiğinde park halindeydi. Ufak tefek darbeler almış ama onlar da nazarlık olsun.”

