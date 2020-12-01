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01 Aralık 2020 Salı 16:16 | Son Güncelleme:

Engin Günaydın'ın panik anları

Engin Günaydın'ın panik anları

Ünlü oyuncu Engin Günaydın, önceki gün Cihangir'de alışverişteydi. Market dönüşü motosikletini devrilmiş halde bulunca panikleyen oyuncunun yardımına muhabirler koştu.

Engin Günaydın önceki akşam evinin bulunduğu Cihangir’de alışverişe çıktı. Vespa motosikletini yol kenarına park edip markete giren oyuncu, dönüşte aracı devrilmiş halde buldu.

Motoru kaldırmakta zorlanan Günaydın’a muhabirler yardım etti. Oyuncu, “Geçmiş olsun, sizde bir şey var mı?” diye soran muhabirlere şu yanıtı verdi:

'NAZARLIK OLSUN'

“Yok arkadaşlar, teşekkür ederim. Motorum devrildiğinde park halindeydi. Ufak tefek darbeler almış ama onlar da nazarlık olsun.”

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