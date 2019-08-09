Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Engin Altan Düzyatan'ın yeni partneri belli oldu!

Engin Altan Düzyatan'ın yeni partneri belli oldu!

Engin Altan Düzyatan'ın yeni partneri belli oldu!

Engin Altan Düzyatan ile Burçin Terzioğlu, 1970’li yıllara ışık tutan yeni dönem dizisi ‘Kurşun’da başrolü paylaşacak. 

Engin Altan Düzyatan’ın başrolünü paylaştığı ‘Kurşun’ dizisinin kadın oyuncusu belli oldu. Ezel, Merhamet, Poyraz Karayel ve son olarak da Hakan: Muhafız’da oynayan Burçin Terzioğlu, projenin kadın başrol oyuncusu oldu. İstanbul’un 1970’li yıllarına ışık tutan hikaye, adalet arayan Orhan Atmaca isimli bir savcının, gazeteci Leyla Devrim’le birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Düzyatan, ‘’Orhan’’ adında bir savcıyı canlandırırken, Terzioğlu ise “Leyla” adında bir kadın gazeteciye hayat verecek. Yönetmen koltuğunda Murat Can Oğuz ve Burak Arlıer’in oturacağı filmin çekimleri eylül ayında başlayacak. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin'den tatil pozu
Ve Reynmen müjdeyi patlattı
İşte Demet-Lider aşkının kanıtı
Serdar Ortaç ne kadar nafaka ödeyecek?
Doğumun ardından ilk kare
<p>Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Bursa’nı

Bu Kalabalık Ne Maç, Ne Konser İçin...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi

THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de