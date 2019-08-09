Engin Altan Düzyatan'ın yeni partneri belli oldu!

Engin Altan Düzyatan’ın başrolünü paylaştığı ‘Kurşun’ dizisinin kadın oyuncusu belli oldu. Ezel, Merhamet, Poyraz Karayel ve son olarak da Hakan: Muhafız’da oynayan Burçin Terzioğlu, projenin kadın başrol oyuncusu oldu. İstanbul’un 1970’li yıllarına ışık tutan hikaye, adalet arayan Orhan Atmaca isimli bir savcının, gazeteci Leyla Devrim’le birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Düzyatan, ‘’Orhan’’ adında bir savcıyı canlandırırken, Terzioğlu ise “Leyla” adında bir kadın gazeteciye hayat verecek. Yönetmen koltuğunda Murat Can Oğuz ve Burak Arlıer’in oturacağı filmin çekimleri eylül ayında başlayacak.