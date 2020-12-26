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  • Engin Altan Düzyatan'ın tercihi koronavirüsle zorlu mücadele oldu
26 Aralık 2020 Cumartesi 23:07 | Son Güncelleme:

Engin Altan Düzyatan'ın tercihi koronavirüsle zorlu mücadele oldu

Engin Altan Düzyatan'ın tercihi koronavirüsle zorlu mücadele oldu

Engin Altan Düzyatan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği ‘Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı.

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun’un “Koronavirüsle zorlu mücadele” fotoğrafını seçen oyuncu Engin Altan Düzyatan, “Günümüzde yaşadığımız pandemi sorununda başkalarının hayatları için kendi hayatlarını adayan, bu dönemde en çok minnet ettiğimiz sağlık çalışanlarının halini çok net özetleyen naif bir kare” ifadesini kullandı.

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