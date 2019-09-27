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  3. Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı Kurşun dizisinin yayın tarihi belli oldu

Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı Kurşun dizisinin yayın tarihi belli oldu

Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı Kurşun dizisinin yayın tarihi belli oldu

Başrolünde Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun yer aldığı Kurşun dizisinin yayın tarihi belli oldu.

FOX ekranlarında izleyici ile buluşmak için gün sayan 'Kurşun' dizisinin oyuncuları objektif karşısına geçti. Eğlenceli çekimden paylaşılan kareler büyük ilgi çekti.

70’li yılların birbirinden şık kostüm ve aksesuarları ile objektif karşısına geçen oyuncular, verdikleri pozlarla göz kamaştırdılar. Dizinin anlatıldığı dönemin renkli atmosferi fotoğraflara yansırken; özel styling çalışması yapılan oyuncular, yeni imajlarıyla çok konuşulacak.

'Kurşun', 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı 'Kurşun', 23 Ekim Çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.

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