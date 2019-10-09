Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı Kurşun dizisinin ilk fragmanı yayınlandı!

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun paylaştığı; Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı Kurşun dizisi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Son olarak yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı 'Kurşun'un ilk fragmanı yayınlandı.

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23 Ekim Çarşamba saat 20.00’de FOX’ta ekranlara gelecek olan Kurşun'un ilk fragmanını, Engin Altan Düzyatan'da Instagram hesabından paylaştı. İşte merakla beklenen o fragman...