Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7408
  • 6,3268
  • 276.192
  • 101781
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Engin Altan Düzyatan'ın Kurşun dizisinden ilk kareler ortaya çıktı

Engin Altan Düzyatan'ın Kurşun dizisinden ilk kareler ortaya çıktı

Engin Altan Düzyatan'ın Kurşun dizisinden ilk kareler ortaya çıktı

Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından Kurşun dizisiyle anlaşma sağlayan Engin Altan Düzyatan'ın setten ilk karesi geldi. Ertuğrul Gazi rolündeki saçı ve sakalıyla dikkatleri çeken Düzyatan'ın bıyıklı yeni imajı görenleri şaşırttı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde aldığı rolle hafızalara kazınan Engin Altan Düzyatan yeni sezonda yeni bir diziye başladı. Başarılı oyuncu ve sunucu Engin Altan Düzyatan, başrolünü Burçin Terzioğlu ile paylaştığı Kurşun dizisi için geçtiğimiz haftalarda kamera karşısına geçmişti.

Birçok ünlü oyuncunun yer aldığı ve herkesin merakla beklediği projeden ilk fotoğraf geldi. Burçin Terzioğlu ve Engin Altan Düzyatan'ın sahnesinden çekilen fotoğraf internette kısa süre içerisinde gündem oldu. Engin Altan'ın uzun süre sonra saçını ve sakalını kesmesi ve yeni imajıyla ekrana gelmesi hayranlarını ilk başta şaşırtsa da beğeni topladı.

KURŞUN'UN KONUSU NE?

Dizi, 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

10 TL yüzünden valeyle kavga etti!
Herkes ayrıldıklarını zannediyordu...Şaşırtan açıklama!
Miray ve Aras arasındaki gerçek şoke etti!
Eski halini unutun! İşte yeni dizisinden ilk kareler...
Can Yaman Avrupa turuna çıkıyor! Burak Özçivit'in aksine...
<p>Türkiye´nin kuzeydeki en uç noktası İnceburun´daki volkanik oluşumlar yaklaşık 100 milyon yıl önc

Türkiye´nin Kuzeydeki En Uç Noktası: İnceburun

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bahçe duvarında tarihi keşif

'Ev'lenen çifte 67 bin TL katkı