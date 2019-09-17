Engin Altan Düzyatan'ın Kurşun dizisinden ilk kareler ortaya çıktı

Diriliş Ertuğrul dizisinde aldığı rolle hafızalara kazınan Engin Altan Düzyatan yeni sezonda yeni bir diziye başladı. Başarılı oyuncu ve sunucu Engin Altan Düzyatan, başrolünü Burçin Terzioğlu ile paylaştığı Kurşun dizisi için geçtiğimiz haftalarda kamera karşısına geçmişti.

Birçok ünlü oyuncunun yer aldığı ve herkesin merakla beklediği projeden ilk fotoğraf geldi. Burçin Terzioğlu ve Engin Altan Düzyatan'ın sahnesinden çekilen fotoğraf internette kısa süre içerisinde gündem oldu. Engin Altan'ın uzun süre sonra saçını ve sakalını kesmesi ve yeni imajıyla ekrana gelmesi hayranlarını ilk başta şaşırtsa da beğeni topladı.

KURŞUN'UN KONUSU NE?

Dizi, 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.